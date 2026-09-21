«Ростелеком» дал 1 Гбит/с для Кубка мира по бильярду в Суздале

С 15 по 19 сентября «Ростелеком» обеспечил площадку «Суздаль-Арены» интернет-каналом до 1 Гбит/с для трансляций матчей Кубка мира по бильярду «Классик», в котором участвовали 128 игроков из России и Беларуси.