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Царьград

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«Ростелеком» дал 1 Гбит/с для Кубка мира по бильярду в Суздале

«Ростелеком» дал 1 Гбит/с для Кубка мира по бильярду в Суздале

С 15 по 19 сентября «Ростелеком» обеспечил площадку «Суздаль-Арены» интернет-каналом до 1 Гбит/с для трансляций матчей Кубка мира по бильярду «Классик», в котором участвовали 128 игроков из России и Беларуси.

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