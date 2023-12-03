Делимся находками из китайских магазинов

Пожилым людям сложно управляться со смартфонами/компьютерами, и это устройство призвано упростить им задачу голосовой и видеосвязи с родственниками через Интернет - беспроводной телефон на Android с камерой с предуставновленным Skype и WhatsApp.
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