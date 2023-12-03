pisec
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

pisec

2 подписчика

Делимся находками из китайских магазинов

Делимся находками из китайских магазинов

Пожилым людям сложно управляться со смартфонами/компьютерами, и это устройство призвано упростить им задачу голосовой и видеосвязи с родственниками через Интернет - беспроводной телефон на Android с камерой с предуставновленным Skype и WhatsApp.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх