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Глава МИД Японии прокомментировал позицию США по Курилам

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси одобрил высказывание главы американской дипмиссии Рама Эмануэля о том, что США поддерживают Токио по проблеме «северных территорий» (южная часть Курильского архипелага) и признают эти земли частью Японии.

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