Петербурженка выплатила почти полмиллиона рублей после ареста квартиры

Она игнорировала оплату ЖКУ более 12 лет Приставы Невского района взыскали почти полмиллиона рублей в пользу жилищного агентства с собственницы квартиры, которая игнорировала плату за ЖКУ более 12 лет, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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