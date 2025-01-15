Петербурженка выплатила почти полмиллиона рублей после ареста квартиры

Она игнорировала оплату ЖКУ более 12 лет Приставы Невского района взыскали почти полмиллиона рублей в пользу жилищного агентства с собственницы квартиры, которая игнорировала плату за ЖКУ более 12 лет, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.