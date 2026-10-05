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Форвард «Ак Барса» Галимов проводит матч с «Локомотивом» на тренерской скамейке. Хоккеист восстанавливается от травмы

Нападающий « Ак Барса » Артем Галимов проводит матч с « Локомотивом » на тренерской скамейке. «Знакомьтесь: ассистент главного тренера Артем Альбертович Галимов! Наш нападающий проведет матч с «Локомотивом» на тренерской скамейке», – говорится в сообщении казанского клуба.

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