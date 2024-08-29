Почему нас так ненавидит Европа? Русский социолог, мыслитель и геополитик НиколайЯковлевич Данилевский (1822–1885) объяснял это так: «Дело в том, что Европа не признает нас своими.
Только Грозный и Сталин смогли побороть в России «пятую колонну», за что и были оклеветаны историками-либералами
Комментарии
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Нина Попова
Большинство в пятой колонне с еврейскими корнями. Я и мои родные не подходим по этому показателю.
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59 мин.
Nikolay Zakharov
Все у кого есть движимое и недвижимое за бугром, дети,жены,любовницы проживают там, это и есть 5-я колонна. А изгнанные или уехавшие сами типа Каспарова, Ходорковского, Милова, косоглаза,фамилию не помню Быкова,оформляют идеологию прихода к власти, но похоже уже время их безвозвратно ушло. А вот этих окопавшихся во власти,начали потихоньку садить,думаю ещё при Путине их почистят. Надо сделать такую жизнь как в арабских эмиратах, там бедных и шляющихся стариков по помойкам нет,т.к. каждый от нефти имеет свой процент. Только тогда народ будет уважать свою власть.
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42 мин.
Семен Демин
Кто имеет двойное гражданство, счета и родственников за рубежом, это и есть пятая колонна, враги России.
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17 мин.
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