Только Грозный и Сталин смогли побороть в России «пятую колонну», за что и были оклеветаны историками-либералами

Nikolay Zakharov

Все у кого есть движимое и недвижимое за бугром, дети,жены,любовницы проживают там, это и есть 5-я колонна. А изгнанные или уехавшие сами типа Каспарова, Ходорковского, Милова, косоглаза,фамилию не помню Быкова,оформляют идеологию прихода к власти, но похоже уже время их безвозвратно ушло. А вот этих окопавшихся во власти,начали потихоньку садить,думаю ещё при Путине их почистят. Надо сделать такую жизнь как в арабских эмиратах, там бедных и шляющихся стариков по помойкам нет,т.к. каждый от нефти имеет свой процент. Только тогда народ будет уважать свою власть.