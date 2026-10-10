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Ротенберг о Шестеркине: «Получить такое повреждение в начале сезона – тяжелое испытание. Знаю характер и стойкость Игоря. Верю, что эти качества помогут ему пройти непростой период»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поддержал голкипера « Рейнджерс » Игоря Шестеркина, который выбыл до конца сезона из-за травмы .

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