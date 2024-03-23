Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналистов Набутова и Скобова

РИА Новости/Максим Блинов Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналистов Кирилла Набутова и Александра Скобова, а также некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии