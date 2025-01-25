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Царьград

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Никогда не вводите в вены сырые яйца: Врач раскрыла, чем это опасно

Никогда не вводите в вены сырые яйца: Врач раскрыла, чем это опасно

По словам Столяровой, введение яиц в вены чревато тремя опасными состояниямиВ России и во многих других странах пошла какая-то странная мода на введение в вены яиц и даже спермы.

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