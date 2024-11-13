Тренер Канарейкин заявил, что "Авангарду" нужно меняться

Российский тренер Федор Канарейкин в интервью Legalbet заявил, что омскому "Авангарду" необходимо заняться внутренним апгрейдом, чтобы побороться за попадание в зону плей-офф по итогам нынешнего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).