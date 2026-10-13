😷 В Крыму ожидается рост заболеваемости ОРВИ Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь рассказала в эфире «Радио Крым», что ситуация на полуострове находится в преддверии эпидемического подъёма по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым