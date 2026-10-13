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😷 В Крыму ожидается рост заболеваемости ОРВИ

😷 В Крыму ожидается рост заболеваемости ОРВИ Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь рассказала в эфире «Радио Крым», что ситуация на полуострове находится в преддверии эпидемического подъёма по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

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