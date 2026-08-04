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Порядок, государство

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В Краснодаре сотрудники полиции и банковские работники предотвратили многомиллионное телефонное мошенничество

В Краснодаре сотрудники полиции и банковские работники предотвратили многомиллионное телефонное мошенничество

Оперативники уголовного розыска отдела полиции (Центральный округ) УМВД России по городу Краснодару во взаимодействии с работниками банковского учреждения предотвратили мошенничество, совершаемое в отношении 69-летней жительницы станицы Северской.

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