Мэрия Челябинска потребовала убрать машины с двух десятков улиц

Власти Челябинска просят горожан убрать машины для очистки парковок от снега. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 2 января, вечером и ночью подрядчики будут в приоритетном порядке проводить очистку парковочных пространств и правых полос, а также вывозить снег на следующих улицах: Гагарина; Сталеваров; Богдана Хмельницкого; пр.