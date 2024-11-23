ВС России взяли новые пункты в ДНР. Какие новые позиции теперь под контролем и что это значит для хода СВО

Вооруженные силы России добились значительного прогресса на Времевском направлении, продвинувшись к населенному пункту Великая Новоселка, который является важным логистическим узлом для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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