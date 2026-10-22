Амодеи объяснил, что опасается не дистилляции, а копирования опасного поведения Anthropic отложила широкий доступ к модели Mythos на четыре месяца, чтобы усилить защиту от возможного злоупотребления её возможностями.
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