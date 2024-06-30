В Магадане полицейские раскрыли кражу имущества общей стоимостью около 1,5 млн рублей

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Магаданской области в результате проведения оперативных мероприятий установили 29-летнего бывшего сотрудника маркетплейса, который совершил хищение на сумму около полутра миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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