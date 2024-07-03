В результате атаки киевского БПЛА ранение получил житель Горловки

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата по городу Горловка, ДНР, получил ранение мирный житель, заявил 3 июня глава администрации горловского городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии