Пентагон намерен продолжить отправлять военную помощь Киеву после окончания финансового года

Пентагон сейчас работает с Конгрессом США над тем, чтобы сохранить возможность отправки Киеву военной помощи с американских складов после окончания текущего финансового года, заявила журналистам заместитель официального представителя военного ведомства Сабрина Сингх.
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