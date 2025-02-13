Министр финансов США представил в Украине первый проект соглашения о партнерстве между двумя странами

Киев, 12 февраля /Синьхуа/ -- Министр финансов США Скотт Бессент, прибывший в Киев с визитом, привез на рассмотрение украинских властей первый проект соглашения о партнерстве между двумя странами, разработанный Вашингтоном.
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