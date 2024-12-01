Политика как она есть

Военнослужащие Вооруженных сил Украины за лето 2024 года более 400 раз применили запрещенное химическое оружие против жителей Донбасса и российских военных в зоне проведения спецоперации, заявил RT посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.