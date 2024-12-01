Военнослужащие Вооруженных сил Украины за лето 2024 года более 400 раз применили запрещенное химическое оружие против жителей Донбасса и российских военных в зоне проведения спецоперации, заявил RT посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
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