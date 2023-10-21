Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Интересно, у Байдена генетические корни не в Галилее находятся? Уж очень он про исключительность любит трепаться. Даж...Welt: Наблюдателе...
  • Юлия Перетокина
    Многие выдающиеся врачи прошлого, прежде чем рекомендовать лекарство или метод лечения, испытывали лекарство или мето...Стоматолог Мелехо...
  • Лариса Парфенова (Чиликина)
    Евреи, сначала про свой терроризм людям расскажите , а пом про другой поговорим.В МИД Израиля выр...

Сатановский заявил, что не жалеет о сказанном в адрес Захаровой

Сатановский заявил, что не жалеет о сказанном в адрес Захаровой

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал скандал, вызванный его словами в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Sobering
Как был Сатановский безграмотным специалистом по Ближнему Востоку, так и остался.
Ответить
11 час.
вага карлито
А что обязательно евреев надо любить!??))Без этого ну ни как?!))
Ответить
10 час.
Зоя Копань
Во первых у него дом был не в Испании,а в Италии и его макаронники кажется конфисковали, во вторых он не чиновник и имеет право за заработанные деньги купить что ему угодно(а там на канале говорящим головам не хило платят) так что не надо тезисами разбрасываться, а вообще то его программу слушаю, ставлю на таймер и засыпаю под Соловьёва! А Захарову, эту уникальную женщину-дипломата, прошу всех не трогать, это изюминка в нашей стране, такой эрудированной  умеющей так тонко троллить всю эту бандеровскую шваль наверное никто не сможет во   всем МИДе!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх