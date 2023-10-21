Сатановский заявил, что не жалеет о сказанном в адрес Захаровой

Зоя Копань

Во первых у него дом был не в Испании,а в Италии и его макаронники кажется конфисковали, во вторых он не чиновник и имеет право за заработанные деньги купить что ему угодно(а там на канале говорящим головам не хило платят) так что не надо тезисами разбрасываться, а вообще то его программу слушаю, ставлю на таймер и засыпаю под Соловьёва! А Захарову, эту уникальную женщину-дипломата, прошу всех не трогать, это изюминка в нашей стране, такой эрудированной умеющей так тонко троллить всю эту бандеровскую шваль наверное никто не сможет во всем МИДе!