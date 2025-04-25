В России оценили возможность возобновления «Северных потоков»

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что «оживление» российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» для дальнейшего использования является вопросом политической воли германской стороны.
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