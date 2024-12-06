Прививать любовь к Родине в детсадах будут бубнами, маршами и игрой в пограничников

В каждом детском садике обязательно должны быть шапочки-маски героев хотя бы шести-семи русских народных сказок В детских садах предложили сделать акцент на формировании традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, гражданственности и патриотизма, пишет "Парламентская газета".