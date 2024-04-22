Петербург вошел в топ-5 населенных пунктов с самым высоким уровнем жизни: плюсы города

Северная столица оказалась в пятерке городов России с самым высоким уровнем жизни населения. Исследователи отметили, что жители разных городов оценили уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания и образования, состояние экологической среды и многие другие факторы.
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