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Петербург вошел в топ-5 населенных пунктов с самым высоким уровнем жизни: плюсы города

Петербург вошел в топ-5 населенных пунктов с самым высоким уровнем жизни: плюсы города

Северная столица оказалась в пятерке городов России с самым высоким уровнем жизни населения. Исследователи отметили, что жители разных городов оценили уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания и образования, состояние экологической среды и многие другие факторы.

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