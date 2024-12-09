Бастрыкин: Суд арестовал имущество рекордсмена-взяточника из МВД на ₽2,1 млрд

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что суд арестовал имущество стоимостью более, чем в 2,1 млрд рублей по уголовному делу о коррупции министра МВД Георгия Сатюкова.
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