Триллер в Каталонии: «Барселона» пропустила уже на 30-й секунде, но дважды отыгралась и вырвала ничью у «Интера»

«Барселона» на своём поле свела вничью первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Интером». Подопечные Ханса-Дитера Флика пропустили уже на 30-й секунде, а к 21-й минуте уступали со счётом 0:2, но отыгрались усилиями Ламина Ямаля и Феррана Торреса.