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1400 лет назад в Перу кто-то выстроил храм по неизвестной технологии: между блоками не просунуть даже лезвие

1400 лет назад в Перу кто-то выстроил храм по неизвестной технологии: между блоками не просунуть даже лезвие

На высокогорном плато Южной Америки, недалеко от восточного берега загадочного озера Титикака, расположены руины одного из самых удивительных и малоизученных мегалитических сооружений планеты — комплекса Пума-Пунку, что в переводе с языка аймара означает «Врата Пумы».

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Почему &amp;quot;как будто отлиты&amp;quot;? Все эти мегалитические древние строения, &amp;quot;пригнанные друг к другу с большой точностью&amp;quot;, на самом деле скорее всего именно отлиты из каменной крошки по неизвестной технологии и за прошедшее время просто приобрели уже вид монолита.
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14 час.
Владимир Алтайцев
между блоками не просунуть даже лезвие&quot; а швы  на фото отвергают напрочь  этот бред
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Так сразу видно..что это как цементные блоки..Просто отливки....
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10 час.
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