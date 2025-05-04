1400 лет назад в Перу кто-то выстроил храм по неизвестной технологии: между блоками не просунуть даже лезвие

Дмитрий Боев

Почему &quot;как будто отлиты&quot;? Все эти мегалитические древние строения, &quot;пригнанные друг к другу с большой точностью&quot;, на самом деле скорее всего именно отлиты из каменной крошки по неизвестной технологии и за прошедшее время просто приобрели уже вид монолита.