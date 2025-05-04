1400 лет назад в Перу кто-то выстроил храм по неизвестной технологии: между блоками не просунуть даже лезвие

На высокогорном плато Южной Америки, недалеко от восточного берега загадочного озера Титикака, расположены руины одного из самых удивительных и малоизученных мегалитических сооружений планеты — комплекса Пума-Пунку, что в переводе с языка аймара означает «Врата Пумы».
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