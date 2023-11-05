Не всем удается оставаться счастливыми в любой жизненной ситуации. Есть по меньшей мере пять Знаков Зодиака, которым очень трудно сохранять позитив, и эти люди часто считаются себя несчастливыми.
Самые несчастливые знаки Зодиака
Комментарии
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Модест
Что-то у авторов с арифметикой проблемы. "Есть по меньшей мере пять Знаков Зодиака, которым очень трудно сохранять позитив" - девы, рыбы, скорпион. Плохо нынче в школе учат. Даже козлёнок в мультике умел считать до десяти.
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