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Poejka

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Самые несчастливые знаки Зодиака

Самые несчастливые знаки Зодиака

Не всем удается оставаться счастливыми в любой жизненной ситуации. Есть по меньшей мере пять Знаков Зодиака, которым очень трудно сохранять позитив, и эти люди часто считаются себя несчастливыми.

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Комментарии
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Модест
Что-то у авторов с арифметикой проблемы. &quot;Есть по меньшей мере пять Знаков Зодиака, которым очень трудно сохранять позитив&quot; - девы, рыбы, скорпион. Плохо нынче в школе учат. Даже козлёнок в мультике умел считать до десяти.
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