NASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращений

Телескоп «Чандра» — исследовательский инструмент, который относится к миссии NASA «Великие обсерватории», назван в честь астрофизика Субраманьяна Чандрасекара, преподававшего в Чикагском университете почти 60 лет, и предназначен для изучения космического пространства в рентгеновском диапазоне.