Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Микрорайон в Екатеринбурге захватили мигранты: Из 120 первоклассников только 10 процентов – русские

Микрорайон в Екатеринбурге захватили мигранты: Из 120 первоклассников только 10 процентов – русские

Царьград ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRESS Приезжие из Средней Азии практически выдавили русское население, сделав микрорайон Сортировка в Екатеринбурге своим анклавом.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя леонид рыбаков
леонид рыбаков

страшно скоро станет туда даже полиции заходит ---во власти прозападники и им это норма ПРИВЫКАЙТЕ ТИПА НАРОД КРИМИНАЛЬНЫМ ГЕТТО ВО ВСЕХ ГОРОДАХ И НАЦИОНАЛЬНОМУ РАЗНООБРАЗИЮ  И ТО ЧТО ВЛАСТЬ БУДЕТ УГОЛОВНО ПРИУЧАТЬ К ТОЛЕРАНТНОСТИ -----ПО КОНСТИТУЦИИ НАС ЛИШИЛИ НЕДР ЗЕМЛИ ВОТ И ДУМАЙТЕ КАКАЯ РАЗНИЦА ЧИНОВНИКУ НА НЕБЕСАХ  РУССКИЙ ( государство образующий народ ) или эфиоп или пакистанец а тем боле выходцы с бывших стран * друзей ** СССР ---У НИХ ДАВНО ПАСПОРТА ВРАГОВ  И ДЕТИ ВСЕ ТАМ У *** ДРУЗЕЙ ***

Профиль пользователя Вячеслав Денисов
Вячеслав Денисов

Бардак это одобрен президентом Путиным, потому все телодвижения фальшивых партий соотносятся исключительно с предвыборными обещалками, которые никто выполнять не собирается, ибо вопрос стоит многих миллиардов!