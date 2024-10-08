Defence News: новый КАЗ Trophy может бороться с дронами-камикадзе

Израильская компания Rafael обновила комплекс активной защиты Trophy. Новая версия системы сможет эффективно противостоять дронам-камикадзе, атакующим верхнюю полусферу транспортных средств, сообщает Defense News.
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