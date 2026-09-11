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ВС РФ ударили по КПП «Староказачье» и нарушили логистику ВСУ

ВС РФ ударили по КПП «Староказачье» и нарушили логистику ВСУ

Российские войска в ночь на 9 сентября нанесли комбинированный удар по автомобильному пункту пропуска «Староказачье» в Одесской области, через который осуществлялась доставка зарубежных военных грузов в интересах ВСУ.

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