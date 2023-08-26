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Первая лига. «Сокол» примет «Ленинградец», «Алания» в гостях у «Кубани»

Первая лига. «Сокол» примет «Ленинградец», «Алания» в гостях у «Кубани»

Также в субботу «Алания» сыграет с «Кубанью» в гостях.  В воскресенье «Енисей» примет «СКА Хабаровск», «Акрон» – «Тюмень».

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