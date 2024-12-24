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Петербургский дневник

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Стало известно, когда у детей мигрантов начнут проверять знание русского языка

Стало известно, когда у детей мигрантов начнут проверять знание русского языка

Это будет весной С 1 апреля 2025 года по всей стране начнется тестирование детей мигрантов на знание русского языка для поступления в школы, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Комментарии
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Silver Kont
Да нехуй вообще завозить в Россию самок и выблядков черножопых! Отработал в России по контракту полгода, поехал в свой кищляк как бы в отпуск, и жди приглашения работодателя, который будет за наёмных ишаков нести полную ответственность, вплоть до уголовной....
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20 час.
Михаил Васильев
А почему не хотят тестировать тех, кто уже ходит в школу, но почти не говорит по русски? Не чего им вообще всем делать в России!
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20 час.

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