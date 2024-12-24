Стало известно, когда у детей мигрантов начнут проверять знание русского языка

Да нехуй вообще завозить в Россию самок и выблядков черножопых! Отработал в России по контракту полгода, поехал в свой кищляк как бы в отпуск, и жди приглашения работодателя, который будет за наёмных ишаков нести полную ответственность, вплоть до уголовной....

Михаил Васильев

А почему не хотят тестировать тех, кто уже ходит в школу, но почти не говорит по русски? Не чего им вообще всем делать в России!