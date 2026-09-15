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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игонин о «Зените»: «Судьи ошибаются не в их пользу – команда объективно недобрала очки. Заслуживают быть выше в таблице»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о влиянии судейства на результаты команды в текущем сезоне Альфа-Банк РПЛ .

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