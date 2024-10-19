Сбер и ИТМО создали прорывной инструмент для федеративного обучения ИИ

Сбер и ИТМО представили Stalactite — инновационный инструмент федеративного обучения ИИ. Проект, поддержанный федеральной программой "Искусственный интеллект", нацелен на защиту данных и развитие рекомендательных систем в различных сферах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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