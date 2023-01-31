Мудрика обвинили в расизме – летом 2022-го он выложил видео, где исполняет песню, в которой слово «нигер» звучит 16 раз. Представитель вингера «Челси» извинился

Новичок «Челси» Михаил Мудрик подвергся критике за использование слова «нигер». В июле прошлого года футболист выложил 40-секундное видео в тикток, где он стоит около машины Audi вместе с другом и исполняет трек «Freestyle» хип-хоп исполнителя Lil Baby, вышедший в 2017 году.