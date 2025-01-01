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Спасатели МЧС России оказали помощь туристам на горе "Алчак"

Спасатели МЧС России оказали помощь туристам на горе "Алчак"

Спасатели МЧС России оказали помощь туристам на горе "Алчак" Семейная пара во время туристической прогулки поднялась на гору «Алчак и с наступлением темного времени суток не смогла спуститься самостоятельно.

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