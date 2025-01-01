Спасатели МЧС России оказали помощь туристам на горе "Алчак" Семейная пара во время туристической прогулки поднялась на гору «Алчак и с наступлением темного времени суток не смогла спуститься самостоятельно.
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