Зеленский к саммиту в Швейцарии урезал «формулу мира» с 10 пунктов до трех

Украинский президент Владимир Зеленский урезал свою «формулу мира», касающуюся конфликта с Россией, с 10 пунктов до трех, причем это произошло перед саммитом в Швейцарии, где должны обсудить ситуацию в стране.
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