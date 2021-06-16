Он понял, что любит жену только тогда, когда чуть не потерял навсегда

5МИНУТКАДом/ДачаОн понял, что любит жену только тогда, когда чуть не потерял навсегда Семён стоял на остановке и ждал автобус. От нечего делать он пинал алюминиевую банку, которую кто-то бросил мимо урны.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим ШишкинИногда счастье ждет, когда человек одумается и начнет жить по настоящему.ЮРЮрий Викторович Рыбаков... если это реальная история, а не очередная сопливая сказка то хочется сказать мужику - живи и будь счастлив, наконец то ты понял простоту мудрости мира... Но я думаю что это из серии "мысли в слух" - просто потому что не пришло еще время человека - ведь мир таков потому что таков человек ....Комментировать
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