Девять уроков для человека — это ряд философских позиций, предназначенных для использования в качестве основы для умственного благополучия и личностного роста.
Древний санскрит раскрывает 9 правил для человека
Комментарии
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Александр Николаевич
Санскри́т — древний язык принесенный нашими предками в Индию . Само слово «санскрит» означает «Самостоятельный Скрытный»
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18 час.
ИК
Иван Краевед
Только где раздобыть книгу словарь ДРЕВНЕГО санскрита, в интернете книги "современного" санскрита (не путать с хиндии0
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17 час.
Сергей Мышак
Тысячи лет назад, уже знали что такое:- ... очная неформальная школа и уроки?!!!! Я фигею... 😃
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3 час.
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