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Велемудр. Мир тесен.

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Древний санскрит раскрывает 9 правил для человека

Древний санскрит раскрывает 9 правил для человека

Девять уроков для человека — это ряд философских позиций, предназначенных для использования в качестве основы для умственного благополучия и личностного роста.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Санскри́т — древний язык принесенный нашими предками в Индию . Само слово «санскрит» означает «Самостоятельный Скрытный»
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18 час.
ИК
Иван Краевед
Только где раздобыть книгу словарь ДРЕВНЕГО санскрита, в интернете книги &quot;современного&quot; санскрита (не путать с хиндии0
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17 час.
Сергей Мышак
Тысячи лет назад, уже знали что такое:- ... очная неформальная школа и уроки?!!!! Я фигею... 😃
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3 час.

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