Глава Пентагона: Если Украина будет побеждена, НАТО будет воевать с Россией (с комментариями американцев)

Это самое важное, опасное и самое прямолинейное заявление от западной военной верхушки за долгое время… Мир оказывается перед лицом ядерного кошмара после нового заявления министра обороны Ллойда Остина, который в четверг заявил перед Конгрессом: «Если Украина падет, то я действительно считают что НАТО будет воевать с Россией».
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