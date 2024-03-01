Глава Пентагона: Если Украина будет побеждена, НАТО будет воевать с Россией (с комментариями американцев)

Это самое важное, опасное и самое прямолинейное заявление от западной военной верхушки за долгое время… Мир оказывается перед лицом ядерного кошмара после нового заявления министра обороны Ллойда Остина, который в четверг заявил перед Конгрессом: «Если Украина падет, то я действительно считают что НАТО будет воевать с Россией».