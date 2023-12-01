Таинственное приключение на выживание за рулем Pacific Drive получило новый трейл...

Таинственное приключение на выживание за рулем Pacific Drive получило новый трейлер с датой релизаPacific Drive отправит игроков в незабываемое путешествие, когда 22 февраля 2024 года выйдет приключенческая игра на выживание за рулем для PlayStation 5 и ПК, объявили сегодня Ironwood Studios и партнер-издатель Kepler Interactive.
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