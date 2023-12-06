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На Урале полуторагодовалый малыш замерз насмерть, выбравшись ночью на улицу

На Урале полуторагодовалый малыш замерз насмерть, выбравшись ночью на улицу

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