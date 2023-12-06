На Урале полуторагодовалый малыш замерз насмерть, выбравшись ночью на улицу

В Алапаевском районе ребенок вышел из дома во двор, пока родители спалиНе успела в Свердловской области всерьёз утвердиться зима, как в регионе дети, оставшиеся без присмотра, начали самостоятельно выходить на мороз.
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