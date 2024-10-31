Страховые компании отказываются увеличивать сроки ремонта по ОСАГО

Они сталкиваются с дефицитом запчастей, что затрудняет своевременный ремонт машин Российский союз страховщиков (РСА) одобрил увеличение срока ремонта по ОСАГО до 45 рабочих дней, но считает, что эта мера не решит всех проблем.
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