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Петербургский дневник

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Страховые компании отказываются увеличивать сроки ремонта по ОСАГО

Страховые компании отказываются увеличивать сроки ремонта по ОСАГО

Они сталкиваются с дефицитом запчастей, что затрудняет своевременный ремонт машин Российский союз страховщиков (РСА) одобрил увеличение срока ремонта по ОСАГО до 45 рабочих дней, но считает, что эта мера не решит всех проблем.

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