Суд признал виновными в пожаре на подмосковном заводе сотрудников Natura Siberica

А в середине сентября, возможно, станет известен исход по арбитражному процессу на миллиарды рублей. И все это проходит на фоне корпоративного спора за наследство основателя косметической компании Андрея ТрубниковаЭпопея Natura Siberica продолжается.
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