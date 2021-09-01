Business FM

66 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    Присоедините Острова Зелёного Мыса , будет куда в отпуск смотаться.Как Наталья Покло...
  • Александр
    Какая же это секта? Это ячейка. Нам только шариата не хватает. В порядке эксперимента. Капитализм самострочный россий...Следственный коми...
  • вячеслав харченко
    Из песни слово не выкинешь.На Госсовете по о...

Суд признал виновными в пожаре на подмосковном заводе сотрудников Natura Siberica

Суд признал виновными в пожаре на подмосковном заводе сотрудников Natura Siberica

А в середине сентября, возможно, станет известен исход по арбитражному процессу на миллиарды рублей. И все это проходит на фоне корпоративного спора за наследство основателя косметической компании Андрея ТрубниковаЭпопея Natura Siberica продолжается.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх