DOM: набор веса после диеты характеризуется появлением большего количества жира

Исследователи из Университета Лестера в Великобритании обнаружили, что повторный набор веса после завершения диеты чреват изменением состава тела в худшую сторону - человек наращивает большее количество жира, чем до похудения.
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