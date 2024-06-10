Будущее – за электротранспортом

Жители Москвы и Подмосковья наверняка знакомы с сетью АЗС под брендом ТРАССА. Сеть активно развивается: привычные всем классические АЗС превращаются в по-настоящему универсальные автозаправочные комплексы (АЗК), где можно не только заправить автомобиль разными видами топлива, но и зарядить электромобиль, а пока он заряжается, вкусно перекусить и выпить чашку ароматного кофе.