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За рулем

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Будущее – за электротранспортом

Будущее – за электротранспортом

Жители Москвы и Подмосковья наверняка знакомы с сетью АЗС под брендом ТРАССА. Сеть активно развивается: привычные всем классические АЗС превращаются в по-настоящему универсальные автозаправочные комплексы (АЗК), где можно не только заправить автомобиль разными видами топлива, но и зарядить электромобиль, а пока он заряжается, вкусно перекусить и выпить чашку ароматного кофе.

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