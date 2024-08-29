Апти Алаудинов: Ситуация на Курском направлении находится под контролем ВС РФ

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» заявил об успехах российской армии на Курском направлении.
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