Bloomberg предсказал «мрачное будущее» НАТО, если Трамп станет работать с РФ

Североатлантический альянс ожидают печальные перспективы, если избранный президент США Дональд Трамп выполнит свое предвыборное обещание и станет сотрудничать с российской стороной по вопросу урегулирования конфликта в Украине.
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